Игрок «Майами» Терри Розир в 2023 году задолжал налоговой службе США $ 8,2 млн — ESPN

На имущество игрока «Майами Хит» Терри Розира в 2023 году был наложен арест в размере $ 8,2 млн. Об этом информирует ESPN со ссылкой на документы округа Броуард, Флорида. Соответствующее решение со стороны налоговой службы было принято после просроченных уведомлений. Отмечается, что сведений о погашении долга в настоящий момент нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2023 году Розир якобы принимал участие в мошеннической схеме с результатами матчей в НБА: по данным следствия, он сообщил другу о планах досрочно покинуть игру. Недавно говорилось, что игрок был арестован, а позже вышел под залог в рамках громкого расследования ФБР.

Сэндлер принял участие в игре с баскетболистами «Майами Хит»: