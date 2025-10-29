Юрист рассказал, может ли баскетболист Касаткин оспорить решение об экстрадиции во Франции

Французский юрист Ален Дюфло высказался о том, есть ли у российского баскетболиста Даниила Касаткина возможность обжаловать постановление суда Парижа (Франция) экстрадировать его в США.

«После того как суд Парижа дал своё согласие, необходимо, чтобы премьер-министр Франции и глава Минюста приняли постановление об экстрадиции. Это может произойти быстро. Постановление может быть оспорено в Государственном совете. У стороны Касаткина будет 10 дней на обжалование», — сказал Дюфло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Во время судебного заседания сообщалось, что в США Касаткину грозит до 25 лет по статьям о компьютерном мошенничестве.