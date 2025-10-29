Скидки
Баскетбол Новости

В РФБ прокомментировали решение суда в Париже выдать Даниила Касаткина властям США

В РФБ прокомментировали решение суда в Париже выдать Даниила Касаткина властям США
Аудио-версия:
Комментарии

Исполнительный директор и генеральный секретарь Российской федерации баскетбола (РФБ) Владимир Дячок выразил уверенность в том, что ситуация с российским баскетболистом Даниилом Касаткиным закончится в положительном ключе.

«Вне зависимости от принятого решения Даниил является игроком национальной команды России. Уверен, что всё разрешится в лучшую сторону. Знаю, что МИД продолжает заниматься этой проблемой. Хочется пожелать Дане сил и терпения, морально поддерживаем его и всю его семью», — приводит слова Дячка ТАСС.

Сегодня, 29 октября, суд Парижа принял решение выдать задержанного во Франции Касаткина властям США. Спортсмену грозит до 25 лет по статьям о компьютерном мошенничестве.

Напомним, Даниила задержали 21 июня 2025 года по запросу США в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль, куда он прибыл вместе со своей невестой. Даниила подозревают в участии в хакерской группировке. Сам россиянин обвинения отрицает.

