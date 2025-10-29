«Бруклин» — «Атланта»: во сколько начало матча команды Егора Дёмина в НБА

В ночь с 29 на 30 октября мск состоится матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между клубом «Бруклин Нетс», за который выступает 19-летний российский разыгрывающий Егор Дёмин, и «Атлантой Хоукс». Встреча запланирована на 2:30 мск.

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 30 октября 2025, четверг. 02:30 МСК Бруклин Нетс Нью-Йорк Не начался Атланта Хоукс Атланта

Напомним, Дёмин к настоящему моменту принял участие в трёх встречах нынешнего сезона НБА. В среднем в этих играх российских спортсмен проводил на площадке 22 минуты, набирая 8,7 очка, пять подборов и 2,3 передачи.

Предыдущий матч «Бруклина» с «Хьюстон Рокетс» (109:137) разыгрывающий пропускал. Ожидается, что в игре с «Атлантой» Дёмин на паркет выйдет.

