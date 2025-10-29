Известный портал указал, выйдет ли Егор Дёмин в старте «Бруклина» в матче с «Атлантой»

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин останется на скамейке запасных с первых минут матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Атлантой Хоукс». Об этом информирует известный портал RotoWire.
Игра состоится в ночь с 29 на 30 октября мск на домашней арене «Бруклина» и начнётся в 2:30. По данным источника, в стартовом составе «Нетс» выйдут следующие игроки: Бен Сараф, Кэмерон Томас, Теренс Мэнн, Майкл Портер и Николас Клэкстон. При этом сведения носят предварительный характер и могут измениться непосредственно перед началом встречи.
Егор к данному моменту принял участие в трёх матчах нынешнего сезона НБА, в которых в среднем набирал 8,7 очка, пять подборов и 2,3 передачи.
Егор Дёмин гуляет по Бруклину: