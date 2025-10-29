Скидки
Скаут команд НБА: «Бруклин» хочет сделать из Дёмина ключевого игрока франшизы

Многолетний скаут команд НБА Марин Седлачек высказался о российском баскетболисте «Бруклин Нетс» Егоре Дёмине.

«Потенциал Егора был очевиден в Летней лиге НБА. «Бруклин» хочет сделать из Дёмина ключевого игрока франшизы. Он может быть первым российским баскетболистом после Кириленко с большим влиянием в НБА.

Я разговаривал со знакомыми тренерами из «Рэпторс». Они были удивлены спокойствием Егора и его ролью в команде. Играть разыгрывающего с таким ростом — уникально. В «Рэпторс» отметили, что это было впечатляюще», — сказал Седлачек в эфире подкаста «Балканский подход».

Егор к данному моменту принял участие в трёх матчах нынешнего сезона НБА, в которых в среднем набирал 8,7 очка, пять подборов и 2,3 передачи.

