В Госдуме допустили, что решение выдать баскетболиста Касаткина в США «политизировано»

Олимпийская чемпионка, а также депутат Государственной Думы Светлана Журова поделилась мнением насчёт решения суда в Париже экстрадировать российского баскетболиста Даниила Касаткина властям США. Спортсмену грозит до 25 лет по статьям о компьютерном мошенничестве.

«Вмешиваться в этот процесс Россия никак не может, там [во Франции] работают свои законы. Адвокаты работали, старались как-то, каким-то образом, видимо, предотвратить это. К сожалению, теперь он уже, я так понимаю, будет участником судебного процесса в США. Надо будет работать там, по американским законам, и чем быстрее адвокаты поработают и найдут доказательную базу, тем будет лучше.

Если бы он сидел год, два или три во Франции в статусе задержанного, ситуация бы не изменилась. Мы отсюда не можем констатировать, было ли всё так, как описывает следствие, на самом деле. Вот я точно не могу сказать, что там было — может, действительно преступление имело место быть. Возможна и политическая предвзятость», — приводит слова Журовой Газета.Ru.

Напомним, Даниила задержали 21 июня 2025 года по запросу США в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль, куда он прибыл вместе со своей невестой. Даниила подозревают в участии в хакерской группировке. Сам россиянин обвинения отрицает.