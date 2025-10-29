Скидки
Терри Розир и Чонси Биллапс не будут получать зарплату во время расследования — Чарания

Терри Розир и Чонси Биллапс не будут получать зарплату во время расследования — Чарания
49-летний чемпион НБА американец Чонси Биллапс, занимавший пост главного тренера команды «Портленд Трэйл Блэйзерс», а также разыгрывающий защитник «Майами Хит» соотечественник Терри Розир не будут получать зарплату в своём «отпуске» из-за следственных действий по делу о ставках на спорт и азартных играх, в котором они проходят в качестве подозреваемых. Об этом информирует инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей странице в соцсети X.

Согласно имеющейся информации, выплаты по их контрактам будут удержаны и помещены на условный депозит в ожидании результатов расследования ФБР.

Ранее были названы планы НБА после громкого дела ФБР о незаконных ставках в лиге.

