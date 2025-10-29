Скидки
Вембаньяма — лучший игрок НБА младше 22 лет по версии Hoopshype

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма возглавил рейтинг лучших баскетболистов НБА в возрасте до 22 лет по версии системы Global Rating от HoopsHype.

Французский новичок набирает в среднем 31,0 очка, 13,8 подбора и 2,8 передачи за игру. Его рейтинг более чем в полтора раза превышает показатель второго номера в списке.

На второй позиции расположился Ви Джей Эджкомб из «Филадельфии Сиксерс», на третьей — Стефон Касл из «Сан-Антонио».

Лучшие игроки младше 22 лет по версии Global Rating:

1. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»).
2. Ви Джей Эджкомб («Филадельфия Сиксерс»).
3. Стефон Касл («Сан-Антонио Спёрс»).
4. Кейонте Джордж («Юта Джаз»).
5. Кишон Джордж («Вашингтон Уизардс»).
6. Дилан Харпер («Сан-Антонио Спёрс»).
7. Донован Клингэн («Портленд Трэйл Блэйзерс»).
8. Александр Сарр («Вашингтон Уизардс»).
9. Джейлен Дюрен («Детройт Пистонс»).
10. Кон Нуппель («Шарлотт Хорнетс»).
11. Кел'эл Уэр («Майами Хит»).
12. Матас Бузелис («Чикаго Буллз»).
13. Тре Джонсон («Вашингтон Уизардс»).
14. Брайс Сенсабо («Юта Джаз»).
15. Рид Шеппард («Хьюстон Рокетс»).
16. Тиджан Салон («Шарлотт Хорнетс»).
17. Рональд Холланд («Детройт Пистонс»).
18. Грейди Дик («Торонто Рэпторс»).
19. Купер Флэгг («Даллас Маверикс»).
20. Энтони Блэк («Орландо Мэджик»).

