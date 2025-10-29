Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Манреза — Бахчешехир Колежи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Автодор» — «Локомотив-Кубань», результат матча 29 октября 2025, счет 67:91, Единая лига ВТБ — 2025/2026

«Локомотив-Кубань» обыграл «Автодор» в Единой лиге
Комментарии

В Саратове завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Автодор» и краснодарский «Локомотив-Кубань». Встреча закончилась победой гостей со счётом 91:67.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 октября 2025, среда. 18:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
67 : 91
Локомотив-Кубань
Краснодар
Автодор: Вольхин - 16, Хэмилтон - 13, Хаджибегович - 12, Пранаускис - 9, Ньюмэн - 5, Эдвардс - 4, Клименко - 4, Евсеев - 2, Мотовилов - 2, Сущик, Фёдоров, Яковлев
Локомотив-Кубань: Квитковских - 17, Темиров - 15, Робертсон - 13, Попов - 13, Миллер - 12, Ищенко - 6, Коско - 5, Хантер - 4, Коновалов - 4, Самойленко - 2, Елатонцев, Шеянов

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Антон Квитковских, набравший 17 очков, совершивший два подбора и отдавший две передачи. 15 очков и три подбора на свой счёт записал Кирилл Темиров. По 13 очков набрали Илья Попов и Кассиус Робертсон.

В составе «Автодора» 16 очков и пять подборов набрал Игорь Вольхин. Дабл-дабл из 12 очков и 10 подборов на свой счёт записал Ален Хаджибегович.

«Автодор» потерпел четвёртое поражение кряду. «Локомотив-Кубань» одержал вторую победу подряд.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
На этот раз без россиян. Кто из легионеров Единой лиги удивил под конец месяца?
Рейтинг
На этот раз без россиян. Кто из легионеров Единой лиги удивил под конец месяца?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android