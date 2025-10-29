«Локомотив-Кубань» обыграл «Автодор» в Единой лиге

В Саратове завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Автодор» и краснодарский «Локомотив-Кубань». Встреча закончилась победой гостей со счётом 91:67.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Антон Квитковских, набравший 17 очков, совершивший два подбора и отдавший две передачи. 15 очков и три подбора на свой счёт записал Кирилл Темиров. По 13 очков набрали Илья Попов и Кассиус Робертсон.

В составе «Автодора» 16 очков и пять подборов набрал Игорь Вольхин. Дабл-дабл из 12 очков и 10 подборов на свой счёт записал Ален Хаджибегович.

«Автодор» потерпел четвёртое поражение кряду. «Локомотив-Кубань» одержал вторую победу подряд.