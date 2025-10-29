Скидки
Манреса — Бахчешехир Колежи. Прямая трансляция
Кириленко отреагировал на решение французского суда экстрадировать Касаткина в США

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко отреагировал на решение французского суда экстрадировать российского баскетболиста Даниила Касаткина в США. Спортсмену грозит до 25 лет по статьям о компьютерном мошенничестве.

«Новость, естественно, не может не расстраивать. Очень переживаем за Даниила и желаем, чтобы всё разрешилось хорошо. К сожалению, никаких подробностей мы не знаем, узнаём так же, как и все, из новостей.

Как только всё это произошло, мы связались с МИД, нам сказали, что они этим уже занимаются и, если понадобится какая-то наша помощь и содействие, нам сообщат. Мы готовы оказать любую помощь.

В этой ситуации мы можем только поддерживать Даниила, надеяться, что всё разрешится положительно», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Напомним, Даниила задержали 21 июня 2025 года по запросу США в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль, куда он прибыл вместе со своей невестой. Даниила подозревают в участии в хакерской группировке. Сам россиянин обвинения отрицает.

