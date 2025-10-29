Скидки
Манреза — Бахчешехир Колежи. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Баскетбол

Богичевич прокомментировал поражение «Автодора» в матче с «Локомотивом-Кубань»

Богичевич прокомментировал поражение «Автодора» в матче с «Локомотивом-Кубань»
Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 октября 2025, среда. 18:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
67 : 91
Локомотив-Кубань
Краснодар
Автодор: Вольхин - 16, Хэмилтон - 13, Хаджибегович - 12, Пранаускис - 9, Ньюмэн - 5, Эдвардс - 4, Клименко - 4, Евсеев - 2, Мотовилов - 2, Сущик, Фёдоров, Яковлев
Локомотив-Кубань: Квитковских - 17, Темиров - 15, Робертсон - 13, Попов - 13, Миллер - 12, Ищенко - 6, Коско - 5, Хантер - 4, Коновалов - 4, Самойленко - 2, Елатонцев, Шеянов

«Безусловно, я не могу быть удовлетворён игрой. У нас были хорошие отрезки. Мы отлично начали матч и третью четверть, когда показывали качественный, агрессивный и атлетичный баскетбол. Однако физически оказались не готовы соперничать с такой командой, как «Локомотив-Кубань».

Я очень недоволен тем, как мы выглядели. Единственный положительный момент — сегодня смогли увидеть, как нам нельзя играть в оставшейся части сезона. В то же время следует понимать, что у нас обновлённая команда с новыми игроками. Необходимо найти «химию», что непросто. Идём шаг за шагом. Мы должны играть агрессивнее, стабильнее и жёстче», — приводит слова Богичевича пресс-служба саратовского клуба.

