Богичевич прокомментировал поражение «Автодора» в матче с «Локомотивом-Кубань»

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».

«Безусловно, я не могу быть удовлетворён игрой. У нас были хорошие отрезки. Мы отлично начали матч и третью четверть, когда показывали качественный, агрессивный и атлетичный баскетбол. Однако физически оказались не готовы соперничать с такой командой, как «Локомотив-Кубань».

Я очень недоволен тем, как мы выглядели. Единственный положительный момент — сегодня смогли увидеть, как нам нельзя играть в оставшейся части сезона. В то же время следует понимать, что у нас обновлённая команда с новыми игроками. Необходимо найти «химию», что непросто. Идём шаг за шагом. Мы должны играть агрессивнее, стабильнее и жёстче», — приводит слова Богичевича пресс-служба саратовского клуба.