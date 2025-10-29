Скидки
36-летний экс-игрок «Локо» и НБА подписал контракт с «Партизаном»

36-летний разыгрывающий защитник грек Ник Калатес покинул клуб «Монако» и подписал контракт с сербской командой «Партизан». Об этом информирует пресс-служба белградского коллектива.

Греческий баскетболист дебютировал на профессиональном уровне в 2009 году. Он выступал за такие клубы, как греческий «Панатинаикос», российский «Локомотив-Кубань», американский «Мемфис Гриззлиз», испанскую «Барселону» и турецкий «Фенербахче».

Ник является чемпионом Евролиги (2011) и Еврокубка (2013), он дважды входил в первую сборную всех звёзд Евролиги (2018, 2019), а в 2013 году был признан самым ценным игроком (MVP) Еврокубка.

