Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Манреза — Бахчешехир Колежи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Зенит» — «Бетсити Парма», результат матча 29 октября 2025, счет 82:79, Единая лига ВТБ — 2025/2026

«Зенит» в концовке вырвал победу у «Бетсити Пармы» в Единой лиге
Аудио-версия:
Комментарии

В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Зенит» и пермская «Бетсити Парма». Встреча закончилась победой «Зенита» со счётом 82:79.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 октября 2025, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
82 : 79
Бетсити Парма
Пермский край
Зенит: Фрейзер - 19, Мартюк - 19, Щербенев - 8, Воронцевич - 8, Рэндольф - 7, Пойтресс - 6, Емченко - 6, Карасёв - 5, Земский - 4, Узинский, Кривых, Дулкай
Бетсити Парма: Адамс - 19, Адамс - 19, Сандерс - 13, Картер - 8, Ильницкий - 7, Фирсов - 7, Свинин - 4, Захаров - 2, Якушин, Егоров

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Андрей Мартюк, набравший 19 очков и совершивший девять подборов. Столько же очков, три подбора и шесть передач на свой счёт записал Трент Фрейзер.

В составе «Бетсити Пармы» по 19 очков набрали Джален Адамс и Брендан Адамс. 13 очков на счету Виктора Сандерса.

За полминуты до конца встречи пермяки вели в счёте, однако «Зенит» сумел в концовке вырвать победу у оппонентов.

«Зенит» одержал четвёртую победу в регулярном чемпионате кряду. «Бетсити Парма» потерпела первое поражение в шести последних матчах.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
На этот раз без россиян. Кто из легионеров Единой лиги удивил под конец месяца?
Рейтинг
На этот раз без россиян. Кто из легионеров Единой лиги удивил под конец месяца?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android