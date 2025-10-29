Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Зенит» в концовке вырвал победу у «Бетсити Пармы» в Единой лиге

В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Зенит» и пермская «Бетсити Парма». Встреча закончилась победой «Зенита» со счётом 82:79.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Андрей Мартюк, набравший 19 очков и совершивший девять подборов. Столько же очков, три подбора и шесть передач на свой счёт записал Трент Фрейзер.

В составе «Бетсити Пармы» по 19 очков набрали Джален Адамс и Брендан Адамс. 13 очков на счету Виктора Сандерса.

За полминуты до конца встречи пермяки вели в счёте, однако «Зенит» сумел в концовке вырвать победу у оппонентов.

«Зенит» одержал четвёртую победу в регулярном чемпионате кряду. «Бетсити Парма» потерпела первое поражение в шести последних матчах.