ЦСКА крупно обыграл «Уралмаш» в Единой лиге

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный ЦСКА и «Уралмаш» из Екатеринбурга. Встреча закончилась победой ЦСКА со счётом 95:72.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Самсон Руженцев, набравший 16 очков и совершивший один подбор. 15 очков и три передачи на свой счёт записал Антониус Кливленд.

В составе «Уралмаша» 20 очков, три передачи и три подбора на свой счёт записал Тайрелл Нэльсон. 17 очков на счету Гарретта Нэвелса.

ЦСКА одержал пятую победу в регулярном чемпионате кряду. «Уралмаш» потерпел второе поражение в трёх последних встречах.