Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Манреза — Бахчешехир Колежи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ЦСКА — «Уралмаш», результат матча 29 октября 2025, счет 95:72, Единая лига ВТБ — 2025/2026

ЦСКА крупно обыграл «Уралмаш» в Единой лиге
Комментарии

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный ЦСКА и «Уралмаш» из Екатеринбурга. Встреча закончилась победой ЦСКА со счётом 95:72.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 октября 2025, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
95 : 72
Уралмаш
Екатеринбург
ЦСКА: Руженцев - 16, Кливленд - 15, Жан-Шарль - 13, Уэйр - 11, Тримбл - 11, Джекири - 8, Ухов - 7, Астапкович - 6, Карпенко - 5, Чадов - 3, Антонов, Курбанов
Уралмаш: Нэльсон - 20, Нэвелс - 17, Эллис - 8, Герасимов - 6, Писклов - 5, Даглас - 5, Новиков - 3, Белянков - 3, Далтон - 3, Карданахишвили - 2, Петенев, Ивлев

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Самсон Руженцев, набравший 16 очков и совершивший один подбор. 15 очков и три передачи на свой счёт записал Антониус Кливленд.

В составе «Уралмаша» 20 очков, три передачи и три подбора на свой счёт записал Тайрелл Нэльсон. 17 очков на счету Гарретта Нэвелса.

ЦСКА одержал пятую победу в регулярном чемпионате кряду. «Уралмаш» потерпел второе поражение в трёх последних встречах.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
На этот раз без россиян. Кто из легионеров Единой лиги удивил под конец месяца?
Рейтинг
На этот раз без россиян. Кто из легионеров Единой лиги удивил под конец месяца?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android