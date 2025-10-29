Единая лига: результаты матчей 29 октября

Скидки
Манреза — Бахчешехир Колежи. Прямая трансляция
22:45 Мск
Баскетбол

Единая лига — 2025/2026: результаты на 29 октября, календарь, таблица

Комментарии

Сегодня, 29 октября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026 состоялся очередной игровой день. Всего поклонники российского баскетбола смогли увидеть три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Единая лига. Результаты матчей на 29 октября:

«Автодор» — «Локомотив Кубань» — 67:91;
«Зенит» — «Бетсити Парма» — 82:79;
«ЦСКА» — «Уралмаш» — 95:72.

Лидером чемпионата в настоящий момент является казанский УНИКС, на счету которого шесть побед при одном поражении. Второе место занимает московский ЦСКА (шесть побед и одно поражение). Тройку сильнейших замыкает «Зенит». В активе санкт-петербургского клуба пять побед и два поражения.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
