Единая лига: результаты матчей 29 октября

Сегодня, 29 октября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026 состоялся очередной игровой день. Всего поклонники российского баскетбола смогли увидеть три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Единая лига. Результаты матчей на 29 октября:

«Автодор» — «Локомотив Кубань» — 67:91;

«Зенит» — «Бетсити Парма» — 82:79;

«ЦСКА» — «Уралмаш» — 95:72.

Лидером чемпионата в настоящий момент является казанский УНИКС, на счету которого шесть побед при одном поражении. Второе место занимает московский ЦСКА (шесть побед и одно поражение). Тройку сильнейших замыкает «Зенит». В активе санкт-петербургского клуба пять побед и два поражения.