Главная Баскетбол Новости

«Хапоэль» обыграл «Партизан» в гостевом матче, продлив серию побед до четырёх в Евролиге

Комментарии

Сегодня, 29 октября, в Софии состоялся матч седьмого тура регулярного чемпионата Евролиги между израильским клубом «Хапоэль» Тель-Авив и сербской командой «Партизан». Встреча завершилась со счётом 97:84 (25:19, 18:23, 27:21, 27:21) в пользу коллектива из Белграда.

Евролига . Регулярный чемпионат. 7-й тур
29 октября 2025, среда. 21:00 МСК
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
97 : 84
Партизан
Белград, Сербия
Хапоэль Т-А: Мотли, Джонс, Блэйкни, Брайант, Палатин, Эннис, Малкольм, Одиасе, Мицич, Уэйнрайт, Отуру, Гинат
Партизан: Мууринен, Вашингтон, Осетковски, Бошнякович, Маринкович, Покушевски, Браун, Бонга, Лакич, Паркер, Фернанду, Джонс

Наиболее результативным игроком в составе израильского коллектива стал 28-летний американский форвард Коллин Малкольм. Ему удалось набрать 17 очков, сделать четыре подбора, а также отдать четыре передачи и совершить один блок-шот.

Самым результативным игроком в составе «Партизана» стал 30-летний американский защитник Стерлинг Браун. В ходе встречи он набрал 19 очков, сделал четыре подбора, а также совершил три передачи.

