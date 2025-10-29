«Хапоэль» обыграл «Партизан» в гостевом матче, продлив серию побед до четырёх в Евролиге

Сегодня, 29 октября, в Софии состоялся матч седьмого тура регулярного чемпионата Евролиги между израильским клубом «Хапоэль» Тель-Авив и сербской командой «Партизан». Встреча завершилась со счётом 97:84 (25:19, 18:23, 27:21, 27:21) в пользу коллектива из Белграда.

Наиболее результативным игроком в составе израильского коллектива стал 28-летний американский форвард Коллин Малкольм. Ему удалось набрать 17 очков, сделать четыре подбора, а также отдать четыре передачи и совершить один блок-шот.

Самым результативным игроком в составе «Партизана» стал 30-летний американский защитник Стерлинг Браун. В ходе встречи он набрал 19 очков, сделал четыре подбора, а также совершил три передачи.