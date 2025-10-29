Скидки
Юдин прокомментировал победу «Локомотива-Кубань» в матче с «Автодором»

Юдин прокомментировал победу «Локомотива-Кубань» в матче с «Автодором»
Комментарии

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Антон Юдин прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги с «Автодором» (91:67).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 октября 2025, среда. 18:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
67 : 91
Локомотив-Кубань
Краснодар
Автодор: Вольхин - 16, Хэмилтон - 13, Хаджибегович - 12, Пранаускис - 9, Ньюмэн - 5, Эдвардс - 4, Клименко - 4, Евсеев - 2, Мотовилов - 2, Сущик, Фёдоров, Яковлев
Локомотив-Кубань: Квитковских - 17, Темиров - 15, Робертсон - 13, Попов - 13, Миллер - 12, Ищенко - 6, Коско - 5, Хантер - 4, Коновалов - 4, Самойленко - 2, Елатонцев, Шеянов

«Мы готовились к тяжёлой игре, поскольку «Автодор» даже в последних проигранных матчах боролся до конца. Несмотря на результат, ожидали плотной игры. Могу поздравить команду с победой. Сегодня мы играли с отличной энергией и дали борьбу. Знали, что «Автодор» – лидер лиги по подборам в нападении, и делали на этом акцент.

Браво команде, которая великолепно отреагировала и не позволила хозяевам собрать много отскоков под нашим щитом, да и в принципе переиграла соперников на подборах», — приводит слова Юдина пресс-служба Единой лиги ВТБ.

