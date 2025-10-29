Юдин прокомментировал победу «Локомотива-Кубань» в матче с «Автодором»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Антон Юдин прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги с «Автодором» (91:67).

«Мы готовились к тяжёлой игре, поскольку «Автодор» даже в последних проигранных матчах боролся до конца. Несмотря на результат, ожидали плотной игры. Могу поздравить команду с победой. Сегодня мы играли с отличной энергией и дали борьбу. Знали, что «Автодор» – лидер лиги по подборам в нападении, и делали на этом акцент.

Браво команде, которая великолепно отреагировала и не позволила хозяевам собрать много отскоков под нашим щитом, да и в принципе переиграла соперников на подборах», — приводит слова Юдина пресс-служба Единой лиги ВТБ.