Дабл-дабл Майка Джеймса помог «Монако» победить «Олимпиакос» в гостевом матче Евролиги

Сегодня, 29 октября, в городе Пирей состоялся матч 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги между греческим клубом «Олимпиакос» и командой «Монако». Встреча завершилась со счётом 92:87 (16:20, 21:18, 27:22, 28:27) в пользу «Монако».

Наиболее результативным игроком в составе «Монако» стал 28-летний американский форвард Альфа Диалло. Ему удалось набрать 27 очков, сделать три подбора и отдать три передачи. Также отметим, что разыгрывающий защитник американец Майк Джеймс отметился дабл-даблом, набрав 23 очка и сделав 10 передач.

Самым результативным игроком в составе «Олимпиакоса» стал 29-летний греко-американский защитник Тайлер Дорси. В ходе встречи он набрал 23 очка, сделал три подбора и отдал пять передач.