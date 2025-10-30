Скидки
Манреза — Бахчешехир Колежи. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Баскетбол Новости

Дабл-дабл Майка Джеймса помог «Монако» победить «Олимпиакос» в гостевом матче Евролиги

Комментарии

Сегодня, 29 октября, в городе Пирей состоялся матч 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги между греческим клубом «Олимпиакос» и командой «Монако». Встреча завершилась со счётом 92:87 (16:20, 21:18, 27:22, 28:27) в пользу «Монако».

Евролига . Регулярный чемпионат. 7-й тур
29 октября 2025, среда. 22:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
87 : 92
Монако
Монако, Монако
Олимпиакос: Уолкап, Нтиликина, Уорд, Ли, Везенков, Папаниколау, Дорси, Питерс, Милутинов, Холл, Маккиссик, Фурнье
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Мишино, Тайс, Диалло, Хэйс, Тарпей, Бегарен, Недович, Стразель, Миротич, Джеймс

Наиболее результативным игроком в составе «Монако» стал 28-летний американский форвард Альфа Диалло. Ему удалось набрать 27 очков, сделать три подбора и отдать три передачи. Также отметим, что разыгрывающий защитник американец Майк Джеймс отметился дабл-даблом, набрав 23 очка и сделав 10 передач.

Самым результативным игроком в составе «Олимпиакоса» стал 29-летний греко-американский защитник Тайлер Дорси. В ходе встречи он набрал 23 очка, сделал три подбора и отдал пять передач.

