Секулич прокомментировал победу «Зенита» в матче с «Бетсити Пармой»

Главный тренер «Зенита» Александр Секулич прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги с «Бетсити Пармой» (82:79).

«Хотел бы поблагодарить всех болельщиков, которые пришли нас поддержать в среду вечером. Сейчас мы проходим не самый простой момент с точки зрения травм. Я рад за Сергея Карасёва, который вернулся после травмы. Также Трент Фрейзер набирает хороший ритм.

Надеюсь, что повреждения, которые были получены сегодня, не окажутся серьёзными. Я не люблю выделять игроков, но сегодня хотел бы отметить действия Андрея Воронцевича. Он провёл великолепный матч с точки зрения защиты», — приводит слова Секулича пресс-служба турнира.