Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Манреза — Бахчешехир Колежи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Секулич прокомментировал победу «Зенита» в матче с «Бетсити Пармой»

Секулич прокомментировал победу «Зенита» в матче с «Бетсити Пармой»
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Александр Секулич прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги с «Бетсити Пармой» (82:79).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 октября 2025, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
82 : 79
Бетсити Парма
Пермский край
Зенит: Фрейзер - 19, Мартюк - 19, Щербенев - 8, Воронцевич - 8, Рэндольф - 7, Пойтресс - 6, Емченко - 6, Карасёв - 5, Земский - 4, Узинский, Кривых, Дулкай
Бетсити Парма: Адамс - 19, Адамс - 19, Сандерс - 13, Картер - 8, Ильницкий - 7, Фирсов - 7, Свинин - 4, Захаров - 2, Якушин, Егоров

«Хотел бы поблагодарить всех болельщиков, которые пришли нас поддержать в среду вечером. Сейчас мы проходим не самый простой момент с точки зрения травм. Я рад за Сергея Карасёва, который вернулся после травмы. Также Трент Фрейзер набирает хороший ритм.

Надеюсь, что повреждения, которые были получены сегодня, не окажутся серьёзными. Я не люблю выделять игроков, но сегодня хотел бы отметить действия Андрея Воронцевича. Он провёл великолепный матч с точки зрения защиты», — приводит слова Секулича пресс-служба турнира.

Материалы по теме
На этот раз без россиян. Кто из легионеров Единой лиги удивил под конец месяца?
Рейтинг
На этот раз без россиян. Кто из легионеров Единой лиги удивил под конец месяца?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android