Еврокубок: результаты матчей 29 октября

В среду, 29 октября, в рамках 5-го тура Еврокубка прошли семь матчей. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться со всеми результатами встреч.

Еврокубок. Результаты матчей 29 октября:

«Бешикташ» — «Бурк» — 90:60;
«Лиеткабелис» — «Будучность» — 91:98;
«Хемниц 99» — «Ратиофарм Ульм» — 89:78;
«Шлёнск» — «Умана Рейер» — 92:104;
«Цедевита Олимпия» — «Нептунас» — 91:94;
«Лондон Лайонс» — «Тюрк Телеком» — 77:89;
«Манреза» — «Бахчешехир» — 67:81.

Напомним, в минувшем розыгрыше Еврокубка победу одержал тель-авивский «Хапоэль» (Израиль). В финальном противостоянии израильская команда встречалась с испанской «Гран Канарией» и одержала победу по итогам двух матчей, впервые в своей истории завоевав титул чемпиона Еврокубка.

