Евролига: результаты матчей 29 октября

В среду, 29 октября, в рамках 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги прошли два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами встреч.

Евролига. Результаты регулярного чемпионата 29 октября:

«Хапоэль» Тель Авив — «Партизан» — 97:84;
«Олимпиакос» — «Монако» — 87:92.

Лидером сезона в настоящий момент является тель-авивский «Хапоэль» (Израиль), на счету которого пять побед и одно поражение в шести встречах. Второе место занимает белградская «Црвена Звезда» (Сербия) (пять побед и два поражения), а топ-3 с тем же показателем побед и поражений замыкает «Жальгирис» из Каунаса (Литва).

