Главный тренер «Лейкерс» Редик — Остину Ривзу: больше никаких оправданий

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик отметил прогресс атакующего защитника Остина Ривза и его роль в команде. По словам специалиста, игрок больше не должен воспринимать себя как недооценённого новичка — теперь он один из лидеров клуба наряду с Леброном Джеймсом и Лукой Дончичем.

«Главное — чтобы он сделал шаг вперёд как лидер. Он должен понимать, что это в равной степени его команда, как и команда Леброна или Луки.

У него есть природные лидерские качества, и теперь нужно использовать их постоянно. Я сказал ему: «Больше никаких оправданий. Ты больше не тот парень, которого не задрафтовали. Теперь ты — один из лидеров», — сказал Редик на пресс-конференции.

Комментарии
