Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Ни за что не сяду». Майкл Джордан рассказал, как отказался уходить на замену после травмы

«Ни за что не сяду». Майкл Джордан рассказал, как отказался уходить на замену после травмы
Аудио-версия:
Комментарии

Член Зала славы баскетбола и шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан вспомнил, как в дебютном сезоне отказался покинуть площадку после растяжения голеностопа во время прохода к кольцу.

Легендарный баскетболист рассказал, что не хотел пропускать ни минуты того матча, считая своим долгом играть для болельщиков и помогать команде.

«Я подвернул ногу, и один из товарищей по команде сказал: «Эй, дружище, посиди со мной». А я ответил: «Нет, я пытаюсь сделать себе имя. Ни за что не сяду. Мне нужно выйти и показать, на что я способен. Я хочу играть. Хочу побеждать. Хочу влиять на игру».

Я всегда чувствовал, что не могу оставить своих партнёров, если способен выступать — даже если едва мог», — сказал Джордан в программе NBA on NBC — Insights to Excellence with MJ, фрагмент которой доступен в социальных сетях.

Сейчас читают:
Майкл Джордан сравнил своё отношение к игре с нынешними реалиями НБА

Джордан поздравил Картера с избранием в Зал славы баскетбола:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android