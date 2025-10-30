«Ни за что не сяду». Майкл Джордан рассказал, как отказался уходить на замену после травмы

Член Зала славы баскетбола и шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан вспомнил, как в дебютном сезоне отказался покинуть площадку после растяжения голеностопа во время прохода к кольцу.

Легендарный баскетболист рассказал, что не хотел пропускать ни минуты того матча, считая своим долгом играть для болельщиков и помогать команде.

«Я подвернул ногу, и один из товарищей по команде сказал: «Эй, дружище, посиди со мной». А я ответил: «Нет, я пытаюсь сделать себе имя. Ни за что не сяду. Мне нужно выйти и показать, на что я способен. Я хочу играть. Хочу побеждать. Хочу влиять на игру».

Я всегда чувствовал, что не могу оставить своих партнёров, если способен выступать — даже если едва мог», — сказал Джордан в программе NBA on NBC — Insights to Excellence with MJ, фрагмент которой доступен в социальных сетях.

Сейчас читают: Майкл Джордан сравнил своё отношение к игре с нынешними реалиями НБА

Джордан поздравил Картера с избранием в Зал славы баскетбола: