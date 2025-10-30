Пашутин объяснил поражение «Пармы» в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Бетсити Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (79:82).

«Мы готовились к матчу, матч выдался интересным. Начали не очень мы активно, агрессивно. «Зенит» подготовился, двигали хорошо мяч. Мы с опозданием принимали решения по защите и тем самым отдали первую-вторую четверти. Зеркально – 24:18, 24:18. И пропускали много, и адаптировались к защите «Зенита».

«Зенит» сегодня агрессивно заступал, как и мы, в принципе. И мы только к третьей четверти нашли понимание, что нам делать в защите, что — в нападении», — приводит слова Пашутина пресс-служба Единой лиги.