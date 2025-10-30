Скидки
Пашутин объяснил поражение «Пармы» в матче с «Зенитом»
Главный тренер «Бетсити Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (79:82).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 октября 2025, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
82 : 79
Бетсити Парма
Пермский край
Зенит: Фрейзер - 19, Мартюк - 19, Щербенев - 8, Воронцевич - 8, Рэндольф - 7, Пойтресс - 6, Емченко - 6, Карасёв - 5, Земский - 4, Узинский, Кривых, Дулкай
Бетсити Парма: Адамс - 19, Адамс - 19, Сандерс - 13, Картер - 8, Ильницкий - 7, Фирсов - 7, Свинин - 4, Захаров - 2, Якушин, Егоров

«Мы готовились к матчу, матч выдался интересным. Начали не очень мы активно, агрессивно. «Зенит» подготовился, двигали хорошо мяч. Мы с опозданием принимали решения по защите и тем самым отдали первую-вторую четверти. Зеркально – 24:18, 24:18. И пропускали много, и адаптировались к защите «Зенита».

«Зенит» сегодня агрессивно заступал, как и мы, в принципе. И мы только к третьей четверти нашли понимание, что нам делать в защите, что — в нападении», — приводит слова Пашутина пресс-служба Единой лиги.

