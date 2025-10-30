Скидки
Владимир Гомельский ответил, боится ли Дёмин брать на себя ответственность в НБА

Аудио-версия:
Комментарии

Авторитетный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта относительно российского разыгрывающего клуба НБА «Бруклин Нетс» Егора Дёмина. Гомельский обратил внимание на дисциплину Дёмина, отметив, что Егор делает то, что просит тренер.

— Ни одной попытки двухочкового и прохода под кольцо, практически отсутствие обостряющих передач. Это такая тренерская установка не рисковать или же Егор ещё не до конца освоился и старается просто лишний раз не брать на себя ответственность?
— Дёмин является очень дисциплинированным игроком. Он всегда досконально выполняет требования тренеров, — написал Гомельский.

Дёмин был выбран «Бруклином» на драфте 2025 года под восьмым номером.

Дёмину и игрокам «Бруклина» подарили по розе перед игрой НБА:

