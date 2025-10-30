Скидки
Пистиолис прокомментировал победу ЦСКА над «Уралмашем»

Пистиолис прокомментировал победу ЦСКА над «Уралмашем»
Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис пркомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Уралмашем» (95:72).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 октября 2025, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
95 : 72
Уралмаш
Екатеринбург
ЦСКА: Руженцев - 16, Кливленд - 15, Жан-Шарль - 13, Уэйр - 11, Тримбл - 11, Джекири - 8, Ухов - 7, Астапкович - 6, Карпенко - 5, Чадов - 3, Антонов, Курбанов
Уралмаш: Нэльсон - 20, Нэвелс - 17, Эллис - 8, Герасимов - 6, Писклов - 5, Даглас - 5, Новиков - 3, Белянков - 3, Далтон - 3, Карданахишвили - 2, Петенев, Ивлев

«Хочу поблагодарить всех, кто пришёл нас поддержать, нам очень важно чувствовать атмосферу. Мы подошли к этой игре серьёзно, «Уралмаш» — сильный соперник, к этой команде нужно готовиться с высокой концентрацией и вниманием. Сегодня всё зависело от нас, мы подошли к матчу с агрессивностью и собранностью, не оставили сопернику ни одного шанса», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.

ЦСКА одержал пятую победу в регулярном чемпионате кряду. «Уралмаш» потерпел второе поражение в трёх последних встречах.

