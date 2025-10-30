Пистиолис прокомментировал победу ЦСКА над «Уралмашем»
Поделиться
Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис пркомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Уралмашем» (95:72).
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 октября 2025, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
95 : 72
Уралмаш
Екатеринбург
ЦСКА: Руженцев - 16, Кливленд - 15, Жан-Шарль - 13, Уэйр - 11, Тримбл - 11, Джекири - 8, Ухов - 7, Астапкович - 6, Карпенко - 5, Чадов - 3, Антонов, Курбанов
Уралмаш: Нэльсон - 20, Нэвелс - 17, Эллис - 8, Герасимов - 6, Писклов - 5, Даглас - 5, Новиков - 3, Белянков - 3, Далтон - 3, Карданахишвили - 2, Петенев, Ивлев
«Хочу поблагодарить всех, кто пришёл нас поддержать, нам очень важно чувствовать атмосферу. Мы подошли к этой игре серьёзно, «Уралмаш» — сильный соперник, к этой команде нужно готовиться с высокой концентрацией и вниманием. Сегодня всё зависело от нас, мы подошли к матчу с агрессивностью и собранностью, не оставили сопернику ни одного шанса», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.
ЦСКА одержал пятую победу в регулярном чемпионате кряду. «Уралмаш» потерпел второе поражение в трёх последних встречах.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 октября 2025
-
01:00
-
00:58
-
00:55
-
00:48
-
00:27
- 29 октября 2025
-
23:55
-
23:04
-
22:51
-
21:51
-
21:48
-
21:34
-
21:28
-
21:28
-
20:51
-
20:48
-
20:45
-
20:22
-
19:46
-
19:39
-
18:21
-
18:13
-
18:00
-
18:00
-
17:30
-
17:22
-
17:05
-
16:56
-
16:45
-
16:31
-
16:08
-
15:48
-
15:38
-
15:16
-
14:55
-
14:03