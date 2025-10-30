Пистиолис прокомментировал победу ЦСКА над «Уралмашем»

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис пркомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Уралмашем» (95:72).

«Хочу поблагодарить всех, кто пришёл нас поддержать, нам очень важно чувствовать атмосферу. Мы подошли к этой игре серьёзно, «Уралмаш» — сильный соперник, к этой команде нужно готовиться с высокой концентрацией и вниманием. Сегодня всё зависело от нас, мы подошли к матчу с агрессивностью и собранностью, не оставили сопернику ни одного шанса», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.

ЦСКА одержал пятую победу в регулярном чемпионате кряду. «Уралмаш» потерпел второе поражение в трёх последних встречах.