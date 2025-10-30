Скидки
«Бостон» прервал серию «Кливленда» из трёх побед в НБА. Джейлен Браун набрал 30 очков
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 29 на 30 октября мск на паркете «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами Восточной конференции «Бостон Селтикс» и «Кливленд Кавальерс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 125:105.

НБА — регулярный чемпионат
30 октября 2025, четверг. 02:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
125 : 105
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Бостон Селтикс: Браун - 30, Уайт - 19, Хозер - 18, Саймонс - 14, Майнотт - 11, Гарза - 10, Кета - 10, Притчард - 8, Тиллман, Уолш, Гонсалес, Шейерман, Буше
Кливленд Кавальерс: Мобли - 19, Тайсон - 19, Хантер - 18, Аллен - 16, Митчелл - 15, Портер - 6, Уэйд - 6, Болл - 3, Брайант, Нэнс, Проктор, Траверс

Самым результативным игроком матча стал американский лёгкий форвард «Селтикс» Джейлен Браун, который набрал 30 очков, а также сделал пять подборов и четыре результативных передачи. Наибольшей результативностью в составе гостей отметился американский тяжёлый форвард Эван Мобли. В его активе дабл-дабл: 19 очков, 11 подборов и четыре передачи.

В следующем матче «Бостон» сыграет в гостях с «Филадельфией Сиксерс». «Кливленд» начнёт домашнюю серию, где сыграет с «Торонто Рэпторс». Обе встречи пройдут 1 ноября.

