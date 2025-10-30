«Бостон» прервал серию «Кливленда» из трёх побед в НБА. Джейлен Браун набрал 30 очков

В ночь с 29 на 30 октября мск на паркете «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами Восточной конференции «Бостон Селтикс» и «Кливленд Кавальерс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 125:105.

Самым результативным игроком матча стал американский лёгкий форвард «Селтикс» Джейлен Браун, который набрал 30 очков, а также сделал пять подборов и четыре результативных передачи. Наибольшей результативностью в составе гостей отметился американский тяжёлый форвард Эван Мобли. В его активе дабл-дабл: 19 очков, 11 подборов и четыре передачи.

В следующем матче «Бостон» сыграет в гостях с «Филадельфией Сиксерс». «Кливленд» начнёт домашнюю серию, где сыграет с «Торонто Рэпторс». Обе встречи пройдут 1 ноября.

