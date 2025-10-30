Скидки
Бруклин Нетс — Атланта Хоукс, результат матча 30 октября 2025, счёт 112:117, регулярный чемпионат НБА 2025/2026, Егор Дёмин

«Бруклин» проиграл пятый подряд матч на старте НБА. Егор Дёмин набрал лишь четыре очка
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 29 на 30 октября мск на паркете «Барклайс-центр» в Нью-Йорке (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами Восточной конференции «Бруклин Нетс» и «Атланта Хоукс». Гости одержали победу со счётом 117:112. Отметим, «Бруклин» потерпел пять поражений в пяти стартовых играх сезона НБА.

НБА — регулярный чемпионат
30 октября 2025, четверг. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
112 : 117
Атланта Хоукс
Атланта
Бруклин Нетс: Портер - 32, Томас - 19, Клэкстон - 18, Мартин - 13, Мэнн - 11, Клауни - 7, Уилсон - 6, Дёмин - 4, Шарп - 2, Вульф, Пауэлл, Лидделл, Этьенн, Сараф, Траоре
Атланта Хоукс: Джонсон - 23, Александер-Уолкер - 18, Кеннард - 17, Порзингис - 14, Оконгву - 12, Гуйе - 9, Рисашер - 8, Дэниэлс - 7, Янг - 6, Уоллес - 3, Данте, Ньюэлл, Крейчи

Самым результативным игроком матча стал американский лёгкий форвард «Нетс» Майкл Портер, который набрал 32 очка, а также сделал девять подборов и две результативных передачи. Наибольшей результативностью в составе победителей отметился американский лёгкий форвард Джален Джонсон. В его активе 23 очка, семь подборов и пять передач.

Россиянин Егор Дёмин провёл на площадке 16 минут, набрав четыре очка, а также совершив один подбор и три ассиста.

«Бруклин» продолжит домашнюю серию и сыграет с «Филадельфией Сиксерс» 3 ноября. «Атланта» в гостях встретится с «Индиана Пэйсерс» 1 ноября.

Календарь регулярки НБА
Турнирная таблица регулярки НБА
Достижения сборных России по баскетболу:

