«Бруклин» проиграл пятый подряд матч на старте НБА. Егор Дёмин набрал лишь четыре очка

В ночь с 29 на 30 октября мск на паркете «Барклайс-центр» в Нью-Йорке (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами Восточной конференции «Бруклин Нетс» и «Атланта Хоукс». Гости одержали победу со счётом 117:112. Отметим, «Бруклин» потерпел пять поражений в пяти стартовых играх сезона НБА.

Самым результативным игроком матча стал американский лёгкий форвард «Нетс» Майкл Портер, который набрал 32 очка, а также сделал девять подборов и две результативных передачи. Наибольшей результативностью в составе победителей отметился американский лёгкий форвард Джален Джонсон. В его активе 23 очка, семь подборов и пять передач.

Россиянин Егор Дёмин провёл на площадке 16 минут, набрав четыре очка, а также совершив один подбор и три ассиста.

«Бруклин» продолжит домашнюю серию и сыграет с «Филадельфией Сиксерс» 3 ноября. «Атланта» в гостях встретится с «Индиана Пэйсерс» 1 ноября.

