Баскетбол

«Бруклин» с Дёминым повторил клубный антирекорд на старте НБА последних 10 лет

«Бруклин Нетс» проиграл на своём паркете «Атланте Хоукс» со счётом 117:112 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026. Таким образом, команда из Нью-Йорка повторила собственный антирекорд последних 10 лет на старте кампании.

НБА — регулярный чемпионат
30 октября 2025, четверг. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
112 : 117
Атланта Хоукс
Атланта
Бруклин Нетс: Портер - 32, Томас - 19, Клэкстон - 18, Мартин - 13, Мэнн - 11, Клауни - 7, Уилсон - 6, Дёмин - 4, Шарп - 2, Вульф, Пауэлл, Лидделл, Этьенн, Сараф, Траоре
Атланта Хоукс: Джонсон - 23, Александер-Уолкер - 18, Кеннард - 17, Порзингис - 14, Оконгву - 12, Гуйе - 9, Рисашер - 8, Дэниэлс - 7, Янг - 6, Уоллес - 3, Данте, Ньюэлл, Крейчи

«Бруклин» проиграл все пять стартовых матча НБА, повторив свой худший показатель с сезона-2015/2016.

В первых четырёх играх «Нетс» уступили «Шарлотт Хорнетс» (117:136), «Кливленд Кавальерс» (124:131), «Сан-Антонио Спёрс» (107:118) и «Хьюстон Рокетс» (107:136).

Отметим, «Бруклин» продолжит домашнюю серию и сыграет с «Филадельфией Сиксерс» 3 ноября.

