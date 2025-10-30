«Бруклин» с Дёминым повторил клубный антирекорд на старте НБА последних 10 лет

«Бруклин Нетс» проиграл на своём паркете «Атланте Хоукс» со счётом 117:112 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026. Таким образом, команда из Нью-Йорка повторила собственный антирекорд последних 10 лет на старте кампании.

«Бруклин» проиграл все пять стартовых матча НБА, повторив свой худший показатель с сезона-2015/2016.

В первых четырёх играх «Нетс» уступили «Шарлотт Хорнетс» (117:136), «Кливленд Кавальерс» (124:131), «Сан-Антонио Спёрс» (107:118) и «Хьюстон Рокетс» (107:136).

Отметим, «Бруклин» продолжит домашнюю серию и сыграет с «Филадельфией Сиксерс» 3 ноября.

У кого больше всех очков в НБА: