Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» разгромить «Нью-Орлеан» в матче НБА

В ночь с 29 на 30 октября мск на паркете «Болл-Арена (Пепси-центр)» в Денвере (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Денвер Наггетс» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Хозяева паркета одержали победу со счётом 122:88.

Самым результативным игроком матча стал сербский центровой «Наггетс» Никола Йокич, который оформил трипл-дабл: 21 очко, 12 подборов и 10 результативных передач. Наибольшей результативностью в составе гостей отметился американский лёгкий форвард Джеремая Фирс. В его активе 21 очка, один подбор и шесть передач.

«Денвер» сыграет в гостях с «Портленд Трэйл Блэйзерс». «Нью-Орлеан» продолжит выездную серию и встретится с «Лос-Анджелес Клипперс». Обе встречи состоятся 1 ноября.

