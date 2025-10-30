Скидки
Денвер Наггетс — Нью-Орлеан Пеликанс, результат матча 30 октября 2025, счёт 122:88, регулярный чемпионат НБА 2025/2026, Йокич

Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» разгромить «Нью-Орлеан» в матче НБА
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 29 на 30 октября мск на паркете «Болл-Арена (Пепси-центр)» в Денвере (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Денвер Наггетс» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Хозяева паркета одержали победу со счётом 122:88.

НБА — регулярный чемпионат
30 октября 2025, четверг. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
122 : 88
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Денвер Наггетс: Йокич - 21, Браун - 17, Маррей - 17, Хардуэй-младший - 11, Валанчюнас - 10, Гордон - 9, Пикетт - 8, Джонсон - 7, Строутер - 6, Уотсон - 5, Браун - 5, Ннаджи - 4, Джонс - 2, Тайсон
Нью-Орлеан Пеликанс: Фирс - 21, Уильямсон - 11, Мисси - 10, Пул - 9, Мёрфи - 7, Бей - 7, Джонс - 5, Куин - 4, Пиви - 3, Альварадо - 3, Джордан - 2, Макгауэнс - 2, Маткович - 2, Хоукинс - 2

Самым результативным игроком матча стал сербский центровой «Наггетс» Никола Йокич, который оформил трипл-дабл: 21 очко, 12 подборов и 10 результативных передач. Наибольшей результативностью в составе гостей отметился американский лёгкий форвард Джеремая Фирс. В его активе 21 очка, один подбор и шесть передач.

«Денвер» сыграет в гостях с «Портленд Трэйл Блэйзерс». «Нью-Орлеан» продолжит выездную серию и встретится с «Лос-Анджелес Клипперс». Обе встречи состоятся 1 ноября.

Календарь регулярки НБА
Турнирная таблица регулярки НБА
У кого больше всех очков в НБА:

