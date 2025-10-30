Тренер «Бруклина» Фернандес прокомментировал отсутствие двухочковых бросков у Дёмина

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес после поражения в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Атлантой Хоукс» (112:117) прокомментировал тот факт, что 19-летний российский защитник команды Егор Дёмин за всё время ни разу не совершил бросок из двухочковой зоны.

«Он должен сам разобраться с этим. Разумеется, я хочу, чтобы он чаще проходил в трёхсекундную зону. Все уже понимают, что он опасен на периметре, но он не может играть исключительно за линией трёхочковых. Я, конечно, не против, если он наберёт много очков с дальних бросков и отдаст много результативных передач, но в какой-то момент ему нужно стать более агрессивным, особенно когда соперник уже перебрал с фолами.

Нужно уметь завершать атаки, сыграть на двух шагах — в общем, это этапы развития. Я не особо переживаю по этому поводу», — приводит слова Фернандеса североамериканский журналист и обозреватель ClutchPoints Эрик Слэйтер на своей страничке в социальной сети X.