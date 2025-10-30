Дабл-дабл Ривза помог «Лейкерс» без Леброна и Дончича победить «Миннесоту»

В ночь с 29 на 30 октября мск на паркете арены «Таргет-центр» в Миннеаполисе (США, штат Миннесота) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Миннесота Тимбервулвз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Гости выиграли встречу со счётом 116:115.

По ходу четвёртой четверти «Лейкерс» лидировали с перевесом в 16 очков, однако полностью растратили преимущество к концовке и за несколько секунд до сирены уступали 114:115, но всё же успели вернуть себе победу.

Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард «Миннесоты» Джулиус Рэндл — 33 очка, пять подборов и шесть ассистов. Атакующий защитник «Лейкерс» Остин Ривз оформил дабл-дабл — в его активе 28 очков и 16 результативных передач, а также один подбор и победный бросок под сирену.

За клуб из Лос-Анджелеса в этом матче не сыграли из-за травм его лидеры — 40-летний лёгкий форвард Леброн Джеймс и словенский разыгрывающий защитник Лука Дончич.