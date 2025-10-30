Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
МБА-МАИ — Самара. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Миннесота Тимбервулвз — Лос-Анджелес Лейкерс, результат матча 30 октября 2025, счет 115:116, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

Дабл-дабл Ривза помог «Лейкерс» без Леброна и Дончича победить «Миннесоту»
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 29 на 30 октября мск на паркете арены «Таргет-центр» в Миннеаполисе (США, штат Миннесота) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Миннесота Тимбервулвз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Гости выиграли встречу со счётом 116:115.

НБА — регулярный чемпионат
30 октября 2025, четверг. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
115 : 116
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 33, Макдэниелс - 30, Дивинченцо - 14, Гобер - 9, Диллингэм - 8, Хиланд - 8, Конли - 8, Рид - 5, Шеннон, Инглс, Джузэнг, Беранже, Миллер
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 28, Ларэвиа - 27, Эйтон - 17, Хатимура - 17, Кнехт - 15, Смит - 7, Вандербилт - 3, Хэйс - 2, Джеймс, Манон

По ходу четвёртой четверти «Лейкерс» лидировали с перевесом в 16 очков, однако полностью растратили преимущество к концовке и за несколько секунд до сирены уступали 114:115, но всё же успели вернуть себе победу.

Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард «Миннесоты» Джулиус Рэндл — 33 очка, пять подборов и шесть ассистов. Атакующий защитник «Лейкерс» Остин Ривз оформил дабл-дабл — в его активе 28 очков и 16 результативных передач, а также один подбор и победный бросок под сирену.

За клуб из Лос-Анджелеса в этом матче не сыграли из-за травм его лидеры — 40-летний лёгкий форвард Леброн Джеймс и словенский разыгрывающий защитник Лука Дончич.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Сейчас читают:
«Бруклин» повторил антирекорд десятилетия. Так всё плохо у «Нетс» и Егора Дёмина?
«Бруклин» повторил антирекорд десятилетия. Так всё плохо у «Нетс» и Егора Дёмина?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android