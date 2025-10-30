Скидки
Фернандес объяснил, почему не выпустил Егора Дёмина в концовке матча с «Атлантой»

Комментарии

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес после поражения в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Атлантой Хоукс» (112:117) объяснил своё решение не выпускать в заключительной четверти 19-летнего россиянина Егора Дёмина, а также другого новичка команды — Бена Сарафа.

НБА — регулярный чемпионат
30 октября 2025, четверг. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
112 : 117
Атланта Хоукс
Атланта
Бруклин Нетс: Портер - 32, Томас - 19, Клэкстон - 18, Мартин - 13, Мэнн - 11, Клауни - 7, Уилсон - 6, Дёмин - 4, Шарп - 2, Вульф, Пауэлл, Лидделл, Этьенн, Сараф, Траоре
Атланта Хоукс: Джонсон - 23, Александер-Уолкер - 18, Кеннард - 17, Порзингис - 14, Оконгву - 12, Гуйе - 9, Рисашер - 8, Дэниэлс - 7, Янг - 6, Уоллес - 3, Данте, Ньюэлл, Крейчи

«Я считаю, что Тайриз [Мартин] был великолепен. Для нас главное — команда и те, кто помогает ей сражаться здесь и сейчас. Никому ничего не даётся просто так. Я награждаю игрока за отличное лето и хорошую игру», — цитирует Фернандеса североамериканский журналист и обозреватель ClutchPoints Эрик Слэйтер на своей страничке в социальной сети X.

