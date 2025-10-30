Фернандес объяснил, почему не выпустил Егора Дёмина в концовке матча с «Атлантой»

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес после поражения в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Атлантой Хоукс» (112:117) объяснил своё решение не выпускать в заключительной четверти 19-летнего россиянина Егора Дёмина, а также другого новичка команды — Бена Сарафа.

«Я считаю, что Тайриз [Мартин] был великолепен. Для нас главное — команда и те, кто помогает ей сражаться здесь и сейчас. Никому ничего не даётся просто так. Я награждаю игрока за отличное лето и хорошую игру», — цитирует Фернандеса североамериканский журналист и обозреватель ClutchPoints Эрик Слэйтер на своей страничке в социальной сети X.