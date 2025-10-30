Никола Йокич вновь оформил трипл-дабл — это уже четвёртый подряд на старте сезона НБА

Центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич принял участие в матче в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Орлеан Пеликанс», в котором его команда одержала победу со счётом 122:88.

Йокич, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 28 минут, набрав суммарно 21 очко (10 из 15 с игры, где 1 из 2 — трёхочковые), сделав 12 подборов, 10 результативных передач и два перехвата. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+25».

Таким образом, 30-летний сербский баскетболист в четвёртый раз подряд оформляет трипл-дабл на старте регулярного сезона НБА. Ранее Йокич добился этого показателя в играх с «Миннесотой Тимбервулвз», «Финикс Санз» и «Голден Стэйт Уорриорз».