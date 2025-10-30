Скидки
МБА-МАИ — Самара. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Никола Йокич вновь оформил трипл-дабл — это уже четвёртый подряд на старте сезона НБА

Аудио-версия:
Комментарии

Центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич принял участие в матче в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Орлеан Пеликанс», в котором его команда одержала победу со счётом 122:88.

НБА — регулярный чемпионат
30 октября 2025, четверг. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
122 : 88
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Денвер Наггетс: Йокич - 21, Браун - 17, Маррей - 17, Хардуэй-младший - 11, Валанчюнас - 10, Гордон - 9, Пикетт - 8, Джонсон - 7, Строутер - 6, Уотсон - 5, Браун - 5, Ннаджи - 4, Джонс - 2, Тайсон
Нью-Орлеан Пеликанс: Фирс - 21, Уильямсон - 11, Мисси - 10, Пул - 9, Мёрфи - 7, Бей - 7, Джонс - 5, Куин - 4, Пиви - 3, Альварадо - 3, Джордан - 2, Макгауэнс - 2, Маткович - 2, Хоукинс - 2

Йокич, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 28 минут, набрав суммарно 21 очко (10 из 15 с игры, где 1 из 2 — трёхочковые), сделав 12 подборов, 10 результативных передач и два перехвата. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+25».

Таким образом, 30-летний сербский баскетболист в четвёртый раз подряд оформляет трипл-дабл на старте регулярного сезона НБА. Ранее Йокич добился этого показателя в играх с «Миннесотой Тимбервулвз», «Финикс Санз» и «Голден Стэйт Уорриорз».

Комментарии
