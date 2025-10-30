Скидки
МБА-МАИ — Самара. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Результаты игрового дня НБА 30 октября

Комментарии

В ночь с 28 на 29 октября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся новый игровой день сезона-2025/2026. В рамках регулярного чемпионата прошли 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 30 октября:

«Торонто Рэпторс» – «Хьюстон Рокетс» — 121:139;
«Детройт Пистонс» – «Орландо Мэджик» — 135:116;
«Бостон Селтикс» – «Кливленд Кавальерс» — 125:105;
«Бруклин Нетс» – «Атланта Хоукс» — 112:117;
«Чикаго Буллз» – «Сакраменто Кингз» — 126:113;
«Даллас Маверикс» – «Индиана Пэйсерс» — 107:105;
«Юта Джаз» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 134:136;
«Денвер Наггетс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» — 122:88;
«Миннесота Тимбервулвз» – «Лос-Анджелес Лейкерс» — 115:116;
«Финикс Санз» – «Мемфис Гриззлиз» — 113:114.

