Видео: победный бросок Остина Ривза под сирену в матче «Миннесота» — «Лейкерс»

Сегодня, 30 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 116:115 в пользу гостевой команды.

Примечательно, что победу «Лейкерс» принёс атакующий защитник Остин Ривз, став автором решающего броска с финальной сиреной. За шесть секунд до конца основного времени Ривз получил мяч после вбрасывания из-за боковой линии, стремительно проник в трёхсекундную зону соперника и точно бросил по кольцу, поставив эффектную точку в этом матче.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Ривз провёл на площадке в общей сложности 40 минут, набрав суммарно 28 очков (9 из 24 с игры, где 3 из 11 — трёхочковые; 7 из 7 — штрафные), сделав 16 результативных передач и два перехвата. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-1».