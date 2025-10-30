Скидки
Баскетбол Новости

Видео: победный бросок Остина Ривза под сирену в матче «Миннесота» — «Лейкерс»

Видео: победный бросок Остина Ривза под сирену в матче «Миннесота» — «Лейкерс»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 30 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 116:115 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
30 октября 2025, четверг. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
115 : 116
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 33, Макдэниелс - 30, Дивинченцо - 14, Гобер - 9, Диллингэм - 8, Хиланд - 8, Конли - 8, Рид - 5, Шеннон, Инглс, Джузэнг, Беранже, Миллер
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 28, Ларэвиа - 27, Эйтон - 17, Хатимура - 17, Кнехт - 15, Смит - 7, Вандербилт - 3, Хэйс - 2, Джеймс, Манон

Примечательно, что победу «Лейкерс» принёс атакующий защитник Остин Ривз, став автором решающего броска с финальной сиреной. За шесть секунд до конца основного времени Ривз получил мяч после вбрасывания из-за боковой линии, стремительно проник в трёхсекундную зону соперника и точно бросил по кольцу, поставив эффектную точку в этом матче.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Ривз провёл на площадке в общей сложности 40 минут, набрав суммарно 28 очков (9 из 24 с игры, где 3 из 11 — трёхочковые; 7 из 7 — штрафные), сделав 16 результативных передач и два перехвата. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-1».

