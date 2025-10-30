Никола Йокич повторил достижение Оскара Робертсона и Расселла Уэстбрука
Поделиться
30-летний сербский профессиональный баскетболист Никола Йокич, выступающий на позиции центрового за команду «Денвер Наггетс», повторил достижение легендарного чемпиона лиги Оскара Робертсона и разыгрывающего защитника «Сакраменто Кингз» Расселла Уэстбрука по итогам матча с «Нью-Орлеан Пеликанс» (122:88).
НБА — регулярный чемпионат
30 октября 2025, четверг. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
122 : 88
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Денвер Наггетс: Йокич - 21, Браун - 17, Маррей - 17, Хардуэй-младший - 11, Валанчюнас - 10, Гордон - 9, Пикетт - 8, Джонсон - 7, Строутер - 6, Уотсон - 5, Браун - 5, Ннаджи - 4, Джонс - 2, Тайсон
Нью-Орлеан Пеликанс: Фирс - 21, Уильямсон - 11, Мисси - 10, Пул - 9, Мёрфи - 7, Бей - 7, Джонс - 5, Куин - 4, Пиви - 3, Альварадо - 3, Джордан - 2, Макгауэнс - 2, Маткович - 2, Хоукинс - 2
В матче с «Пеликанс» лидер «Денвера» собрал трипл-дабл, который стал для него четвёртым в первых четырёх матчах сезона-2025/2026. Таким образом он оказался третьим игроком в истории лиги, собравшим четыре трипл-дабла на старте сезона.
После поражения от «Голден Стэйт Уорриорз» (131:137 ОТ) у «Наггетс» серия из трёх побед.
Комментарии
- 30 октября 2025
-
10:00
-
09:55
-
09:44
-
09:30
-
09:20
-
08:30
-
07:30
-
07:23
-
07:09
-
07:06
-
06:53
-
06:46
-
06:33
-
06:11
-
05:11
-
05:00
-
04:46
-
04:00
-
03:00
-
01:00
-
00:58
-
00:55
-
00:48
-
00:27
- 29 октября 2025
-
23:55
-
23:04
-
22:51
-
21:51
-
21:48
-
21:34
-
21:28
-
21:28
-
20:51
-
20:48
-
20:45