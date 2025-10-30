Никола Йокич повторил достижение Оскара Робертсона и Расселла Уэстбрука

30-летний сербский профессиональный баскетболист Никола Йокич, выступающий на позиции центрового за команду «Денвер Наггетс», повторил достижение легендарного чемпиона лиги Оскара Робертсона и разыгрывающего защитника «Сакраменто Кингз» Расселла Уэстбрука по итогам матча с «Нью-Орлеан Пеликанс» (122:88).

В матче с «Пеликанс» лидер «Денвера» собрал трипл-дабл, который стал для него четвёртым в первых четырёх матчах сезона-2025/2026. Таким образом он оказался третьим игроком в истории лиги, собравшим четыре трипл-дабла на старте сезона.

После поражения от «Голден Стэйт Уорриорз» (131:137 ОТ) у «Наггетс» серия из трёх побед.