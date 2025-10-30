Скидки
Жальгирис Каунас — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
21:00 Мск
Баскетбол

Расписание матчей баскетбольной Единой лиги — 2025/2026 на 30 октября

Расписание матчей Единой лиги 30 октября
Сегодня, 30 октября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день. Всего поклонники российского баскетбола смогут увидеть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Единая лига. Расписание матчей на 30 октября (время московское):

19:00. МБА-МАИ — «Самара».

После семи матчей лидером регулярного чемпионата является казанский УНИКС, у которого шесть побед. Действующий чемпион турнира ЦСКА, идущий вторым, обладает таким же соотношением побед и поражений, но уступает по разнице мячей.

На третьем месте располагается «Зенит» (пять побед и два поражения), опережая по разнице мячей «Локомотив-Кубань» с таким же соотношением побед и поражений.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2025
