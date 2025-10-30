«Не было должного фокуса». Вергун прокомментировал поражение «Уралмаша» от ЦСКА

Главный тренер екатеринбургского «Уралмаша» Ростислав Вергун прокомментировал поражение от московского ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. ЦСКА одержал победу со счётом 95:72.

«21 потеря — слишком много, чтобы на что-то рассчитывать. Причины были объективные и субъективные. Сегодня не было должного фокуса и искорки в игре, мы не показали наш потенциал, эмоций не хватило», — приводит слова Вергуна официальный сайт Единой лиги.

Самым результативным игроком матча стал Тайрелл Нэльсон, набравший 20 очков, сделавший три подбора и столько же передач. Армейцы одержали пятую победу подряд в чемпионате. На данный момент действующий чемпион лиги занимает второе место в таблице, уступая лишь УНИКСу.