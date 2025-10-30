Скидки
Жальгирис Каунас — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Баскетбол Новости

«Не было должного фокуса». Вергун прокомментировал поражение «Уралмаша» от ЦСКА

Комментарии

Главный тренер екатеринбургского «Уралмаша» Ростислав Вергун прокомментировал поражение от московского ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. ЦСКА одержал победу со счётом 95:72.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 октября 2025, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
95 : 72
Уралмаш
Екатеринбург
ЦСКА: Руженцев - 16, Кливленд - 15, Жан-Шарль - 13, Уэйр - 11, Тримбл - 11, Джекири - 8, Ухов - 7, Астапкович - 6, Карпенко - 5, Чадов - 3, Антонов, Курбанов
Уралмаш: Нэльсон - 20, Нэвелс - 17, Эллис - 8, Герасимов - 6, Писклов - 5, Даглас - 5, Новиков - 3, Белянков - 3, Далтон - 3, Карданахишвили - 2, Петенев, Ивлев

«21 потеря — слишком много, чтобы на что-то рассчитывать. Причины были объективные и субъективные. Сегодня не было должного фокуса и искорки в игре, мы не показали наш потенциал, эмоций не хватило», — приводит слова Вергуна официальный сайт Единой лиги.

Самым результативным игроком матча стал Тайрелл Нэльсон, набравший 20 очков, сделавший три подбора и столько же передач. Армейцы одержали пятую победу подряд в чемпионате. На данный момент действующий чемпион лиги занимает второе место в таблице, уступая лишь УНИКСу.

