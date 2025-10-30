Расписание матчей Евролиги на 30 октября

В четверг, 30 октября, в рамках регулярного чемпионата Евролиги сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день. Всего поклонники европейского баскетбола смогут увидеть шесть встреч. «Чемпионат» представляет расписание предстоящих матчей.

Евролига. Расписание регулярного чемпионата на 30 октября (время московское):

21:00. «Жальгирис» — АСВЕЛ;

22:05. «Маккаби» Тель-Авив — «Црвена Звезда»;

22:30. «Валенсия» — «Дубай»;

22:30. «Олимпия» — «Париж»;

22:30. «Бавария» — «Виртус»;

23:00. «Реал» Мадрид — «Фенербахче».

Лидером сезона в настоящий момент является тель-авивский «Хапоэль» (Израиль), на счету которого пять побед и одно поражение в шести встречах. Второе место занимает белградская «Црвена Звезда» (Сербия) (пять побед и два поражения), топ-3 с тем же показателем побед и поражений замыкает «Жальгирис» из Каунаса (Литва).