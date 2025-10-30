Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Расписание матчей баскетбольной Евролиги — 2025/2026 на 30 октября

Расписание матчей Евролиги на 30 октября
Аудио-версия:
Комментарии

В четверг, 30 октября, в рамках регулярного чемпионата Евролиги сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день. Всего поклонники европейского баскетбола смогут увидеть шесть встреч. «Чемпионат» представляет расписание предстоящих матчей.

Евролига. Расписание регулярного чемпионата на 30 октября (время московское):

21:00. «Жальгирис» — АСВЕЛ;
22:05. «Маккаби» Тель-Авив — «Црвена Звезда»;
22:30. «Валенсия» — «Дубай»;
22:30. «Олимпия» — «Париж»;
22:30. «Бавария» — «Виртус»;
23:00. «Реал» Мадрид — «Фенербахче».

Лидером сезона в настоящий момент является тель-авивский «Хапоэль» (Израиль), на счету которого пять побед и одно поражение в шести встречах. Второе место занимает белградская «Црвена Звезда» (Сербия) (пять побед и два поражения), топ-3 с тем же показателем побед и поражений замыкает «Жальгирис» из Каунаса (Литва).

Сейчас читают:
Официально
36-летний экс-игрок «Локо» и НБА подписал контракт с «Партизаном»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android