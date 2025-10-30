Скидки
Баскетбол

Игрок «Далласа» высказался о задержании за хранение марихуаны

Комментарии

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Брэндон Уильямс поделился мнением после своего задержания в связи с обвинениями в хранении марихуаны.

«Я не могу вдаваться в подробности. Хочется извиниться за это… Я хочу понести полную ответственность», — приводит слова Уильямса AP News.

Напомним, игрока задержали в минувшие выходные, когда он пытался пронести наркотик через службу безопасности аэропорта. Два последних матча в НБА Уильямс пропускал «по личным причинам». Некоторые источники сообщают, что Брэндон посещал похороны друга.

«Даллас» на данный момент занимает 11-е место в Западной конференции, выиграв два матча из пяти в регулярном чемпионате.

