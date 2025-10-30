Гангстера, связанного со скандалом в НБА, не отпустили под залог в $ 5 млн — Daily Mail

53-летнему Анджело Руджеро-младшему было отказано в освобождении под залог в $ 5 млн во время слушаний в федеральном суде Бруклина, штат Нью-Йорк, сообщили в издание Daily Mail.

Судья Джозеф Мартуолло встал на сторону обвинения против освобождения под залог, сославшись на поведение Руджеро в прошлом в других делах, связанных с мафией. В частности, существовали опасения, что Руджеро — сын покойного гангстера Гамбино Анджело «Кряк-Кряк» Руджеро-старшего — может угрожать жизни свидетелей по делу.

Суд отметил, что, находясь в заключении по одному из прошлых дел, Анджело угрожал убить свидетеля и впоследствии был признан виновным в фальсификации доказательств. «Он сложил руку в форме пистолета и сказал: «Вы знаете, как мы заботимся о крысах лично», — отметил судья.

Руджеро задержан за участие в незаконных покерных играх с использованием различных технологий по типу рентген-стола, позволяющих организатором обманывать и обкрадывать игроков.