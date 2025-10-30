Популярная блогерша ответила, были ли у неё отношения с Леброном Джеймсом

Инфлюэнсерша Джулианна Годдард, также известная как YesJulz, прокомментировала слухи о возможном романе с форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом. Популярная звезда соцсетей опровергла давние спекуляции о якобы тайных отношениях с баскетболистом.

«Нет, никогда не было. Свой вопрос про Леброна ты задал — теперь давай пойдём дальше. Спасибо!» — заявила Годдард в эфире пародийного шоу Hot Ones с ведущим N3on.

Напомним, Леброн Джеймс сделал предложение Саванне Бринсон (ныне — Джеймс) 1 января 2012 года. В настоящее время пара состоит в браке, их свадьба состоялась в 2013 году.

