«Вызывает беспокойство». Издание из США — об игре Дёмина в матче с «Атлантой»

Американское издание USA TODAY после поражения «Бруклин Нетс» от «Атланты Хоукс» (112:117) в регулярном чемпионате дало оценку игре россиянина Егора Дёмина.

«Дёмин вернулся в состав после того, как пропустил матч с «Рокетс», и, похоже, его навыки игры с трёхочковой дистанции начинают ослабевать. Хотя первые результаты Дёмина в бросках внушали оптимизм в отношении его долгосрочных перспектив. Вызывает некоторое беспокойство и тот факт, что он не нашёл способ бросать внутри трёхочковой линии, чтобы упростить себе задачу по набору очков», — говорится в статье издания.

Отметим, «Бруклин» проиграл пять матчей кряду в НБА. Дёмин в игре с «Атлантой» набрал четыре очка, сделал один подбор и три передачи.