Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Вызывает беспокойство». Издание из США — об игре Дёмина в матче с «Атлантой»

«Вызывает беспокойство». Издание из США — об игре Дёмина в матче с «Атлантой»
Комментарии

Американское издание USA TODAY после поражения «Бруклин Нетс» от «Атланты Хоукс» (112:117) в регулярном чемпионате дало оценку игре россиянина Егора Дёмина.

НБА — регулярный чемпионат
30 октября 2025, четверг. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
112 : 117
Атланта Хоукс
Атланта
Бруклин Нетс: Портер - 32, Томас - 19, Клэкстон - 18, Мартин - 13, Мэнн - 11, Клауни - 7, Уилсон - 6, Дёмин - 4, Шарп - 2, Вульф, Пауэлл, Лидделл, Этьенн, Сараф, Траоре
Атланта Хоукс: Джонсон - 23, Александер-Уолкер - 18, Кеннард - 17, Порзингис - 14, Оконгву - 12, Гуйе - 9, Рисашер - 8, Дэниэлс - 7, Янг - 6, Уоллес - 3, Данте, Ньюэлл, Крейчи

«Дёмин вернулся в состав после того, как пропустил матч с «Рокетс», и, похоже, его навыки игры с трёхочковой дистанции начинают ослабевать. Хотя первые результаты Дёмина в бросках внушали оптимизм в отношении его долгосрочных перспектив. Вызывает некоторое беспокойство и тот факт, что он не нашёл способ бросать внутри трёхочковой линии, чтобы упростить себе задачу по набору очков», — говорится в статье издания.

Отметим, «Бруклин» проиграл пять матчей кряду в НБА. Дёмин в игре с «Атлантой» набрал четыре очка, сделал один подбор и три передачи.

Сейчас читают:
«Бруклин» повторил антирекорд десятилетия. Так всё плохо у «Нетс» и Егора Дёмина?
«Бруклин» повторил антирекорд десятилетия. Так всё плохо у «Нетс» и Егора Дёмина?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android