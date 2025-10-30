Кущенко — о Дёмине: полностью оценить можно будет, когда проведёт 10-12 игр

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о 19-летнем российском баскетболисте Егоре Дёмине, выступающем в НБА в составе «Бруклин Нетс».

«Не только я, но и все специалисты сейчас говорят, что ту роль, которую Егору отводят, — он пользуется ей в полной мере. Он ещё имеет недостаточное разрешение играть от медицинского штаба из-за своей недавней травмы, но роль свою выполняет чётко, как тренерский штаб ему рекомендует. Полностью оценить его дебют можно будет, когда проведёт 10-12 игр. Тогда станет понятно, как тренерский штаб его хочет использовать.

Команда в перестройке. 0-5 — не лучшее начало. В ближайшее время будет понятна конструкция защиты и нападения, но Егор в этой организации всё равно имеет хорошие возможности развить себя как хорошего игрока», — приводит слова Кущенко ТАСС.