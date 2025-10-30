Скидки
Реал Мадрид — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

«Скажут, что я отстой». Ривз пошутил над собой после победного броска в НБА

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз после выигрыша у «Миннесоты Тимбервулвз» со счётом 116:115 (32:34, 30:24, 35:28, 19:29) в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации дал комментарий насчёт того, какое сообщение он может получить от игроков команды Луки Дончича и Леброна Джеймса после своего броска на победу.

НБА — регулярный чемпионат
30 октября 2025, четверг. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
115 : 116
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 33, Макдэниелс - 30, Дивинченцо - 14, Гобер - 9, Диллингэм - 8, Хиланд - 8, Конли - 8, Рид - 5, Шеннон, Инглс, Джузэнг, Беранже, Миллер
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 28, Ларэвиа - 27, Эйтон - 17, Хатимура - 17, Кнехт - 15, Смит - 7, Вандербилт - 3, Хэйс - 2, Джеймс, Манон

— Уверен, после этой игры ты получишь несколько сообщений от Луки и Леброна…
— Они, наверное, скажут мне, что я отстой, потому что промахнулся примерно 14 раз (смеётся), — сказал Ривз в послематчевом интервью.

На счету Остина Ривза 28 очков и 16 передач в матче с «Миннесотой Тимбервулвз».

