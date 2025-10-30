Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Рейтинг новичков НБА на 30 октября. Дёмин за пределами топ-10

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) опубликовала список десяти игроков, являющихся лидерами в борьбе за звание «Лучший новичок» в сезоне-2025/2026.

Лучшие новички НБА на 30 октября:

1. Ви Джей Эджкомб («Филадельфия Сиксерс»).

2. Cедрик Кауард («Мемфис Гриззлиз»).

3. Дилан Харпер («Сан-Антонио Спёрс»).

4. Купер Флэгг («Даллас Маверикс»).

5. Тре Джонсон («Вашингтон Уизардс»).

6. Koн Нуппель («Шарлотт Хорнетс»).

7. Джеремая Фирс («Нью-Орлеан Пеликанс»).

8. Дерик Куин («Нью-Орлеан Пеликанс»).

9. Коллин Мюррей-Бойлс («Торонто Рэпторс»).

10. Райан Колкбреннер («Шарлотт Хорнетс»).

Эджкомб был выбран под третьим номером драфта-2025. Россиянин Егор Дёмин («Бруклин Нетс») в рейтинг новичков на 30 октября не попал.