Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Рейтинг новичков НБА на 30 октября. Дёмин за пределами топ-10

Рейтинг новичков НБА на 30 октября. Дёмин за пределами топ-10
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) опубликовала список десяти игроков, являющихся лидерами в борьбе за звание «Лучший новичок» в сезоне-2025/2026.

Лучшие новички НБА на 30 октября:

1. Ви Джей Эджкомб («Филадельфия Сиксерс»).
2. Cедрик Кауард («Мемфис Гриззлиз»).
3. Дилан Харпер («Сан-Антонио Спёрс»).
4. Купер Флэгг («Даллас Маверикс»).
5. Тре Джонсон («Вашингтон Уизардс»).
6. Koн Нуппель («Шарлотт Хорнетс»).
7. Джеремая Фирс («Нью-Орлеан Пеликанс»).
8. Дерик Куин («Нью-Орлеан Пеликанс»).
9. Коллин Мюррей-Бойлс («Торонто Рэпторс»).
10. Райан Колкбреннер («Шарлотт Хорнетс»).

Эджкомб был выбран под третьим номером драфта-2025. Россиянин Егор Дёмин («Бруклин Нетс») в рейтинг новичков на 30 октября не попал.

Сейчас читают:
Дебюты бывают разные, а этот — уже в истории НБА. Знакомьтесь — Ви Джей Эджкомб Дебюты бывают разные, а этот — уже в истории НБА. Знакомьтесь — Ви Джей Эджкомб
«Бруклин» повторил антирекорд десятилетия. Так всё плохо у «Нетс» и Егора Дёмина? «Бруклин» повторил антирекорд десятилетия. Так всё плохо у «Нетс» и Егора Дёмина?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android