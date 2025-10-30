Рейтинг новичков НБА на 30 октября. Дёмин за пределами топ-10

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) опубликовала список десяти игроков, являющихся лидерами в борьбе за звание «Лучший новичок» в сезоне-2025/2026.
Лучшие новички НБА на 30 октября:
1. Ви Джей Эджкомб («Филадельфия Сиксерс»).
2. Cедрик Кауард («Мемфис Гриззлиз»).
3. Дилан Харпер («Сан-Антонио Спёрс»).
4. Купер Флэгг («Даллас Маверикс»).
5. Тре Джонсон («Вашингтон Уизардс»).
6. Koн Нуппель («Шарлотт Хорнетс»).
7. Джеремая Фирс («Нью-Орлеан Пеликанс»).
8. Дерик Куин («Нью-Орлеан Пеликанс»).
9. Коллин Мюррей-Бойлс («Торонто Рэпторс»).
10. Райан Колкбреннер («Шарлотт Хорнетс»).
Эджкомб был выбран под третьим номером драфта-2025. Россиянин Егор Дёмин («Бруклин Нетс») в рейтинг новичков на 30 октября не попал.