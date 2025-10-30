Видео: хайлайты Егора Дёмина в матче с «Атлантой» в НБА

Российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Атланта Хоукс» набрал четыре очка, сделал один подбор и три передачи. «Бруклин» уступил «Атланте» со счётом 112:117. Это поражение стало пятым для клуба из Нью-Йорка на старте сезона-2025/2026.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Видео доступно на YouTube-канале Hoops Showtime.

В среднем по сезону 19-летний Дёмин набирает 7,5 очка, делает 4,0 подбора и 2,5 передачи при 40,9% реализации с игры. Следующим соперником «Бруклина» в НБА станет «Филадельфия Сиксерс», с которой россиянин и компания встретятся 3 ноября в 2:00 мск.