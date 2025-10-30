Видео: хайлайты Егора Дёмина в матче с «Атлантой» в НБА
Российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Атланта Хоукс» набрал четыре очка, сделал один подбор и три передачи. «Бруклин» уступил «Атланте» со счётом 112:117. Это поражение стало пятым для клуба из Нью-Йорка на старте сезона-2025/2026.
НБА — регулярный чемпионат
30 октября 2025, четверг. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
112 : 117
Атланта Хоукс
Атланта
Бруклин Нетс: Портер - 32, Томас - 19, Клэкстон - 18, Мартин - 13, Мэнн - 11, Клауни - 7, Уилсон - 6, Дёмин - 4, Шарп - 2, Вульф, Пауэлл, Лидделл, Этьенн, Сараф, Траоре
Атланта Хоукс: Джонсон - 23, Александер-Уолкер - 18, Кеннард - 17, Порзингис - 14, Оконгву - 12, Гуйе - 9, Рисашер - 8, Дэниэлс - 7, Янг - 6, Уоллес - 3, Данте, Ньюэлл, Крейчи
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Видео доступно на YouTube-канале Hoops Showtime.
В среднем по сезону 19-летний Дёмин набирает 7,5 очка, делает 4,0 подбора и 2,5 передачи при 40,9% реализации с игры. Следующим соперником «Бруклина» в НБА станет «Филадельфия Сиксерс», с которой россиянин и компания встретятся 3 ноября в 2:00 мск.
НБА — регулярный чемпионат
03 ноября 2025, понедельник. 02:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Не начался
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
