Главная Баскетбол Новости

Из четырёх непобеждённых команд в НБА три не попали в плей-офф в прошлом сезоне

Комментарии

На 30 октября 2025 года в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) осталось четыре команды, которые не потерпели поражений.

У «Оклахома-Сити Тандер» пять побед в пяти матчах, а «Чикаго Буллз», «Филадельфия Сиксерс» и «Сан-Антонио Спёрс» за четыре встречи не потерпели поражений.

Примечательно, что «Чикаго», «Филадельфия» и «Сан-Антонио» не участвовали в стадии плей-офф сезона-2024/2025. «Буллз» на стадии плей-ин уступили «Майами Хит» (90:109), а «Сиксерс» и «Спёрс» закончили регулярный чемпионат на 13-м месте в Восточной и в Западной конференции соответственно.

Финалист прошлого сезона «Индиана» в данный момент занимает последнее место на Востоке, проиграв все четыре матча.

